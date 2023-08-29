Чепчанам обещают двухуровневую систему проверки воздуха

Воздух должен стать чище, а информация об этом - открытой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники вновь заговорили о системе экологической защиты на Кирово-Чепецком «ГалоПолимере». К предприятию не раз возникали вопросы из-за аварий и выбросов, два ЧП случились нынешней весной.

Предприятию нужна программа полноценного технологического перевооружения. Минохраны окружающей среды Кировской области рекомендует «ГалоПолимеру» оценить риски эксплуатации опасных объектов и сделать программу модернизации производства.

Кроме того, власти решили разработать техзадание на проектировку и монтаж в Кирово-Чепецке двухуровневой системы мониторинга воздуха. К работе привлекут экологов и общественников.