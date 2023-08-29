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НовостиОбщество29 августа 2023 9:52

Чепчанам обещают двухуровневую систему проверки воздуха

Еще власти говорят, что «ГалоПолимер» будут модернизировать
Петр МАКСИМОВ
Воздух должен стать чище, а информация об этом - открытой

Воздух должен стать чище, а информация об этом - открытой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники вновь заговорили о системе экологической защиты на Кирово-Чепецком «ГалоПолимере». К предприятию не раз возникали вопросы из-за аварий и выбросов, два ЧП случились нынешней весной.

Предприятию нужна программа полноценного технологического перевооружения. Минохраны окружающей среды Кировской области рекомендует «ГалоПолимеру» оценить риски эксплуатации опасных объектов и сделать программу модернизации производства.

Кроме того, власти решили разработать техзадание на проектировку и монтаж в Кирово-Чепецке двухуровневой системы мониторинга воздуха. К работе привлекут экологов и общественников.