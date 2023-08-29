Дети из ВГГ будут учиться с 1 сентября в перестроенном корпусе на Пролетарской

В здании сделали лаборатории, мастерские, актовый зал и скалодром. Фото: kirovreg.ru

1 сентября начнет работу учебный корпус на улице Пролетарской, 11а в Кирове. Здесь будет начальная школа Вятской гуманитарной гимназии (1-4 классы), - сообщают в правительстве Кировской области.

Плюсом для остальных параллелей здесь будут профильные занятия по химии, биологии, информатике: здание оборудовали несколькими лабораториями и мастерскими. В школе появились библиотека, медицинский кабинет, актовый зал и спортзал со скалодромом.

В ВГГ будут учиться 775 человек (30 классов), среди них 54 первоклассника.

Всего же за парты сядут, напомним, 147 тысяч кировчан. Один из уроков для ребят в Куменском районе должен провести губернатор Соколов.