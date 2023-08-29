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НовостиОбщество29 августа 2023 8:46

Пассажиров Победилово попросили сохранять спокойствие во время учений

Пассажиров Победилово предупредили о плановых пожарных учениях
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Пассажиров попросили сохранять спокойствие. Фото: kirovreg.ru

Пассажиров попросили сохранять спокойствие. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 29 августа, в аэропорту Победилово проведут пожарные учения. О проведении плановых мероприятий кировчан предупредили ГУ МЧС региона.

- Завтра в первой половине дня в аэропорту Победилово пройдут плановые пожарно-тактические учения, - отметили в ведомстве. - Просьба сохранять спокойствие.

Напомним, что в Победилово началась масштабная реконструкция. Аэропорт отремонтируют к юбилею областного центра. Кроме того, власти запустили новое направление: Киров - Казань.