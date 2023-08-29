На руках был годовалый мальчик: в Кирове водитель сбил женщину с ребенком

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове водитель сбил женщину с ребенком. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП зафиксировали 28 августа на улице Труда.

Так, в 17.35 возле дома №84 «Лада Гранта» наехала на 65-летнюю женщину. На руках у кировчанки находился годовалый мальчик. В результате два человека получили травмы.

За рулем автомобиля находился 59-летний мужчина. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что в Кировской области пьяный водитель вылетел в кювет, погиб пассажир.