Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 4:10

Губернатор Соколов на день станет учителем в Куменском районе

Чиновник проведет урок по просьбе общества «Знание»
Петр МАКСИМОВ
Соколов посетит местную школу и аграрный колледж. Фото: соцсети губернатора КО

Соколов посетит местную школу и аграрный колледж. Фото: соцсети губернатора КО

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о своих планах на 1 сентября, День знаний.

Глава региона решил совершить рабочую поездку в Куменский район. Соколов побывает в местной школе и в аграрном колледже.

- По просьбе российского общества «Знание» проведу для ребят урок, - поделился Александр Валентинович.

Напомним, за парты сядут 147 тысяч ребят. Следить за безопасностью 1 сентября будут 1 047 полицейских и 12 кинологических бригад, а также автоинспекторы, дружинники и ЧОПовцы. Афиша мероприятий на День знаний есть здесь.