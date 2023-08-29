Губернатор Соколов на день станет учителем в Куменском районе

Соколов посетит местную школу и аграрный колледж. Фото: соцсети губернатора КО

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о своих планах на 1 сентября, День знаний.

Глава региона решил совершить рабочую поездку в Куменский район. Соколов побывает в местной школе и в аграрном колледже.

- По просьбе российского общества «Знание» проведу для ребят урок, - поделился Александр Валентинович.

Напомним, за парты сядут 147 тысяч ребят. Следить за безопасностью 1 сентября будут 1 047 полицейских и 12 кинологических бригад, а также автоинспекторы, дружинники и ЧОПовцы. Афиша мероприятий на День знаний есть здесь.