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НовостиОбщество28 августа 2023 15:25

1 047 полицейских 1 сентября будут охранять школьные линейки в Кировской области

Им помогут инспекторы ГИБДД, ЧОПовцы и дружинники
Петр МАКСИМОВ
Сотрудники органов внутренних дел проследят за безопасностью. Фото: УМВД России по Кировской области

Сотрудники органов внутренних дел проследят за безопасностью. Фото: УМВД России по Кировской области

12 кинологических расчетов проверят образовательные учреждения 1 сентября, в День знаний. Они будут работать и в Кирове, и в районах.

За безопасностью будут следить 1 047 сотрудников органов внутренних дел. Плюсом задействуют ЧОПы, инспекторов ГИБДД и дружинников, - сообщили на правительственном совещании по безопасности школ, колледжей и вузов.

Кроме того, говорили о безопасности переходов вблизи школ. ГИБДД, напомним, забраковала 120 пешеходников из 301: они не отвечают современным стандартам. Власти отмечают, что проблемы активно устраняют в Котельничском и Малмыжском районах. В некоторых других есть существенные недостатки.

Чиновники предлагают тратить на безопасность деньги, сэкономленные на разных торгах и аукционах. Эти средства можно пускать на нанесение разметки и обозначение пешеходных переходов у школ.