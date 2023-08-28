Дороги на семи улицах сделают в Нагорске

На месте работают 15 спецмашин. Фото: kirovreg.ru

В поселке Нагорск ремонтируют 7 дорог - на улицах Труда, Клубной, Леушина, Новой, Октябрьской, Пионерской и Коммуны.

Работы идут по программе «дорожный миллиард». Именно за эти участки голосовали многие местные жители. Общая протяженность участков - более 2 километров.

Здесь работает 15 спецмашин: асфальтоукладчик, каток, автогрейдер, фреза, дорожная щетка и пр. Улица Труда уже готова, теперь ремонтируют покрытие на улице Леушина.

Напомним, в Кирове подрядчики тоже продолжают приводить дороги в порядок. Осталось всего 10 участков. Ремонты идут по нацпроекту БКД.