Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 15:06

ГДМС сдал еще три отремонтированные кировские дороги

Пробы асфальта прошли все лабораторные испытания
Петр МАКСИМОВ
Один из участков был почти непроезжим. Фото: киров.рф

Один из участков был почти непроезжим. Фото: киров.рф

В понедельник, 28 августа, комиссия осмотрела очередные отремонтированные дороги в Кирове и пригородах. Это три отрезка улицы Фабричной (Красный Химик), дорога по улице Свободы (Колобовщина) и трассы от Победиловского тракта до Иунинцев.

Все ремонты прошли по нацпроекту БКД, подрядчиком был «Гордормостстрой» (ГДМС).

Сложнее всего было с дорогой до Иунинцев: она была почти в непроезжем состоянии. Подрядчик демонтировал старые плиты, укрепил основание дороги щебнем. Лишь после этого уложил асфальтобетонное покрытие. Участок со стороны Победиловского тракта важный: это единственный путь до психоневрологического интерната.

Пробы асфальта со всех принятых участков без проблем прошли лабораторные испытания, - заверяют в администрации Кирова.

В работе остаются 10 улиц, на 5 из них уже уложено покрытие.