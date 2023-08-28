Минус скамейки и тренажер: хулиганы разнесли сквер в Кировской области

У скамеек повреждены и накладки, и стенки. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Мэрия Кирово-Чепецка сообщает о происшествии в парке «Южном»: его вновь разгромили хулиганы. Сейчас готовится заявление в полицию: будут искать тех, кто причинил ущерб.

По данным властей, на скамейках оторваны деревянные накладки, разбиты боковые стенки сидений, раскурочен спортивный тренажер.

Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

- Большая просьба к родителям: проведите беседы со своими детьми, - пишут в мэрии. - Поговорите с ними о том, что необходимо беречь то, что старательно создается.

Местные жители, правда, пишут совсем другое: появилось сразу несколько комментариев об изначальных проблемах со скамейками. Чепчане считают, что конструкции повредили еще при транспортировке. Несколько недель назад деревянные накладки уже не были закреплены на скамейках.