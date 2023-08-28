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НовостиОбщество28 августа 2023 12:34

Карантин по птичьему гриппу в Кировской области снят

Все 10 очагов болезни ликвидированы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В районах проверили личные подсобные хозяйства и птиц в них. Фото: kirovreg.ru

В районах проверили личные подсобные хозяйства и птиц в них. Фото: kirovreg.ru

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц снят. Соответствующий указ подписан 28 августа.

Всего по Кировской области регистрировали 10 очагов опасной болезни. С начала карантина исследовали более 18 тысяч проб от домашней птиц и 2 тысячи проб от диких птиц. Проверяли и частные подсобные хозяйства.

На сегодня же все профилактические и диагностические мероприятия завершены. Последний эпизоотический очаг уже ликвидирован, - сообщают в региональном управлении ветеринарии.

Напомним, вспышки начались с диких чаек.