Стала известна судьба двоих мужчин и мальчика, пропавших при сплаве по Вятке

Кировчанина, его сына и приятеля искали полицейские с добровольцами. Фото:vk.com/kirovmp

«Комсомолка» ранее писала о пропаже троих человек: мужчина, его сын и приятель решили сплавиться по реке Вятке. Для этого взяли плот. В назначенное время в пункте назначения их не оказалось, на связь кировчане не выходили.

Поисками занялись полицейские и неравнодушные люди: обследовали берега Вятки и притоков, поселения по течению, дороги. У деревни Валово на берегу нашли плот с вещами и следы обуви, ведущие к лесу.

К счастью, все трое оказались живы: их нашли на дороге из Советска к Петропавловску. Как оказалось, во время сплава пошел сильный дождь, поэтому продолжить путь мужчины решили по земле.

Им даже не понадобилась медицинская помощь. Сейчас кировчанам уже помогли вернуться домой.