1 сентября кировчанам будет не купить спиртного

В День знаний спиртным традиционно торговать нельзя
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 1 сентября, в Кировской области пройдет День знаний. На этот день будет традиционно запрещена розничная продажа алкоголя.
Исключение составит розничная продажа спиртного в общепите - барах, кафе, ресторанах, буфетах, - напоминают в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли региона.
За нарушение запрета виновным грозит штраф (20-40 тысяч рублей должностным лицам, 100-300 тысяч рублей юрлицам).
Предпринимателей призывают соблюдать областной и федеральный закон и не торговать спиртным в указанную дату.