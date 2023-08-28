1 сентября кировчанам будет не купить спиртного

В День знаний спиртным традиционно торговать нельзя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 1 сентября, в Кировской области пройдет День знаний. На этот день будет традиционно запрещена розничная продажа алкоголя.

Исключение составит розничная продажа спиртного в общепите - барах, кафе, ресторанах, буфетах, - напоминают в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли региона.

За нарушение запрета виновным грозит штраф (20-40 тысяч рублей должностным лицам, 100-300 тысяч рублей юрлицам).

Предпринимателей призывают соблюдать областной и федеральный закон и не торговать спиртным в указанную дату.