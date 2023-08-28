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НовостиОбщество28 августа 2023 10:24

Министерства отдельно проконтролируют благоустройство Слободского

Фасады домов на Соборной площади нужно обновить, а городской парк - привести в порядок за федеральные деньги
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Глава региона раздал поручения министерствам. Фото: kirovreg.ru

Глава региона раздал поручения министерствам. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Соколов посетил Слободской, по итогам поездки раздав ряд поручений правительственным структурам.

Так, министерство энергетики и ЖКХ должно подключиться к решению вопросов с благоустройством. В частности, в приведении в порядок городского парка: на следующий год Слободской выиграл федеральную субсидию.

А минстроительства должно содействовать ремонту фасадов домов в границах Соборной площади. Год назад собственники уже договорились отреставрировать все фасады совместными усилиями, но пока сделаны только два объекта.

Глава региона также говорил о новой хоккейной арене «Форвард», затянувшемся ремонте улицы Екатерининской и строительстве детской поликлиники.