Министерства отдельно проконтролируют благоустройство Слободского

Глава региона раздал поручения министерствам. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Соколов посетил Слободской, по итогам поездки раздав ряд поручений правительственным структурам.

Так, министерство энергетики и ЖКХ должно подключиться к решению вопросов с благоустройством. В частности, в приведении в порядок городского парка: на следующий год Слободской выиграл федеральную субсидию.

А минстроительства должно содействовать ремонту фасадов домов в границах Соборной площади. Год назад собственники уже договорились отреставрировать все фасады совместными усилиями, но пока сделаны только два объекта.

Глава региона также говорил о новой хоккейной арене «Форвард», затянувшемся ремонте улицы Екатерининской и строительстве детской поликлиники.