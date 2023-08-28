Уплыли на самодельном плоту: без вести пропали двое мужчин и 15-летний школьник

На плоту находились 39-летний мужчина с 15-летним сыном, а также их 36-летний знакомый. Фото: vk.com/kirovmp

В Кировской области ведутся поиски двоих мужчин и 15-летнего школьника. Как сообщили в паблике «Место происшествия», компания отправилась в сплав на самодельном плоту и пропала.

По информации родственников, пропавшие отчалили от берега Вятки в Советском районе в полдень 26 августа. На плоту находились 39-летний мужчина с 15-летним сыном, а также их 36-летний знакомый.

Сейчас их местонахождение неизвестно. Если вы видели пропавших, просьба позвонить по номеру: 112.

Напомним, что в Кирово-Чепецком районе продолжаются поиски пропавшего мужчины. Роман Букачук ушел в лес 21 августа и не вернулся.