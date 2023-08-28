В Кировской области загорелся жилой дом: погибли брат и сестра

Причина трагедии - неосторожное обращение с огнем. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области произошел смертельный пожар. По предварительным данным, причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в региональном Следкоме, возгорание зафиксировали в Тужинском районе. Загорелся один из домов в селе Ныр. В этот момент в помещении находились двое человек - 42-летняя женщина и ее 49-летний брат. Спасли жильцов не удалось.

Напомним, что в СНТ «Северянка-3» (на улице Северо-Садовой) загорелся садовый дом. Погибших двое: мужчина и женщина.