В Лянгасово обустраивают спортивные площадки

Глава города Кирова Елена Ковалева с рабочей поездкой побывала в микрорайоне Лянгасово. Фото: киров.рф

В Лянгасово обустроят большую спортивную площадку рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Работы планируют провести в текущем году. В ближайшее время начнутся процедуры по выбору подрядчика.

Об этом в ходе рабочей поездки в микрорайон сообщила глава города Елена Ковалева. Она проверила, как происходит реализация проектов и наказов избирателей депутатам Кировской городской Думы.

Так, на стадионе «Локомотив» продолжаются работы по обустройству «умной» спортплощадки в рамках нацпроекта «Демография». На сегодня готово основание под футбольное поле, идет строительство беговых дорожек. Глава города отметила, что возведение необходимо завершить, пока позволяет погода. Кроме того, в департаменте городского хозяйства и дирекции благоустройства решается вопрос по организации надежной системы водоотведения.

Вместе с активистами глава города посетила и территорию лесничества. Здесь в рамках конкурса «Город добрых соседей» создан спортивный уголок. Елена Ковалева отметила, что у территории большой потенциал для развития.