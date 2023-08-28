Кировское «Динамо» одержало пятую победу подряд

В первенстве у наших парней 5 побед и 1 поражение. Фото: соцсети клуба

Кировский футбольный клуб «Динамо» одержал очередную победу. Кировчане играли в гостях у новгородского «Элетрона».

Счет после первого тайма - 0:0. На 54-й минуте счет едва не открыл кировский игрок Илья Юрченко - лидер гонки бомбардиров.

На 66-й минуте гол новгородцам забил Даинил Наговицин. Этот мяч оказался единственным во всем матче: «Динамо» победило 1:0.

Это был шестой тур Второй лиги (дивизион «Б»). По итогам предыдущих пяти туров «Динамо» замыкало тройку лидеров первенства (из 18) команд: у нашего клуба 12 очков (4 победы + поражение).

В Кубке России у кировчан все тоже неплохо.