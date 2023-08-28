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НовостиОбщество28 августа 2023 5:30

300 подростков трудоустроили на лето в Кирове, хотя хотели 1 200

Ребятам заплатили по 7 с лишним тысяч рублей
Петр МАКСИМОВ
Школьники работали продавцами и фасовщиками, помогали с благоустройством. Фото: администрация Кирова

Школьники работали продавцами и фасовщиками, помогали с благоустройством. Фото: администрация Кирова

300 подростков временно трудоустроили в свободное от учебы время (на летних каникулах), - пишут в администрации Кирова.

«Смены» длились по 3 недели, работали школьники по 4 часа в день. Каждому заплатили чуть более 7 тысяч рублей. Часть расходов покрыл бюджет, часть - Центр занятости населения.

Ребята работали продавцами и фасовщиками, помогали в уборке и благоустройстве. Итоги летней кампании теруправления подводят отдельно. Известно также, что конкретно в Первомайском районе работу на лето нашли для 96 подростков.

Хотя ранее власти сообщали, что трудоустраивать будут не 300 человек, а сразу 1 200. Хотели больше, но нет денег. Судя по всему, денег не нашлось еще на 900 человек.