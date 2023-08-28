Мультики, сделанные в Кирове, предлагают крутить в московском метро

Всего будет 15 серий. Фото: kirovreg.ru

ВятГУ, худучилище имени Рылова, Союз художников России и минкультуры Кировской области презентовали совместный проект «Вятское собрание».

Это мультсериал, запуск которого приурочили к грядущему 650-летию Кирова. Пилотные серии посвятили Салтыкову-Щедрину, Рылову и Шишкину. Власти ищут варианты широкого проката этих анимационных лент. Возможно, серии запустят в метро Москвы и на презентациях региона в рамках всероссийских событий.

Всего должны выйти 15 мультиков. Следующие возможные герои - космонавт Савиных, братья Васнецовы, Грин, Чайковский.

Публичная презентация в Кирове запланирована на осень, других подробностей у правительства пока нет.

Ранее КП писала о выпуске мультфильма о нашем земляке, поэте Ермиле Кострове.