Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды28 августа 2023 4:50

Мультики, сделанные в Кирове, предлагают крутить в московском метро

Уже сделаны серии о Салтыкове-Щедрине, Рылове и Шишкине
Петр МАКСИМОВ
Всего будет 15 серий. Фото: kirovreg.ru

Всего будет 15 серий. Фото: kirovreg.ru

ВятГУ, худучилище имени Рылова, Союз художников России и минкультуры Кировской области презентовали совместный проект «Вятское собрание».

Это мультсериал, запуск которого приурочили к грядущему 650-летию Кирова. Пилотные серии посвятили Салтыкову-Щедрину, Рылову и Шишкину. Власти ищут варианты широкого проката этих анимационных лент. Возможно, серии запустят в метро Москвы и на презентациях региона в рамках всероссийских событий.

Всего должны выйти 15 мультиков. Следующие возможные герои - космонавт Савиных, братья Васнецовы, Грин, Чайковский.

Публичная презентация в Кирове запланирована на осень, других подробностей у правительства пока нет.

Ранее КП писала о выпуске мультфильма о нашем земляке, поэте Ермиле Кострове.