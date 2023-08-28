Губернатору Соколову показали «АРТ САД»

Глава региона посетил фестиваль вместе с семьей. Фото: соцсети Соколова

В Кирове прошел «АРТ САД» - фестиваль «зеленых» инициатив. Главной его точкой стал сквер Борцам революции в историческом центре Кирова, где как раз оборудуют дождевой сад - клумбу-водоприемник.

Одним из посетителей фестиваля стал глава региона Александр Соколов. Чиновник был впечатлен работами и опытных, и молодых дизайнеров.

Фото: соцсети Соколова

- Особенно удивил северный сад, - поделился в соцсетях Соколов. - Очень органично для нашего ближнего Севера, лаконично и крайне разумно по затратам. Создатель - молодой выпускник кировского ЛПК Дмитрий Нифонтов. Есть кому благоустраивать и озеленять город!

Одним из украшений фестиваля, напомним, стал ретро-троллейбус.