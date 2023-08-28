Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 4:30

Губернатору Соколову показали «АРТ САД»

Главным впечатлением чиновника стала работа кировского дизайнера
Петр МАКСИМОВ
Глава региона посетил фестиваль вместе с семьей. Фото: соцсети Соколова

Глава региона посетил фестиваль вместе с семьей. Фото: соцсети Соколова

В Кирове прошел «АРТ САД» - фестиваль «зеленых» инициатив. Главной его точкой стал сквер Борцам революции в историческом центре Кирова, где как раз оборудуют дождевой сад - клумбу-водоприемник.

Одним из посетителей фестиваля стал глава региона Александр Соколов. Чиновник был впечатлен работами и опытных, и молодых дизайнеров.

Фото: соцсети Соколова

Фото: соцсети Соколова

- Особенно удивил северный сад, - поделился в соцсетях Соколов. - Очень органично для нашего ближнего Севера, лаконично и крайне разумно по затратам. Создатель - молодой выпускник кировского ЛПК Дмитрий Нифонтов. Есть кому благоустраивать и озеленять город!

Одним из украшений фестиваля, напомним, стал ретро-троллейбус.