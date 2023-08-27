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НовостиПроисшествия27 августа 2023 17:41

Судимы и были в розыске: двое жителей Кирова ограбили магазин

Двое находящихся в розыске кировчан ограбили магазин
Алексей ЕЛАГИН
Росгвардейцы задержали злоумышленников

Росгвардейцы задержали злоумышленников

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Кирове двое молодых людей, находящихся в розыске, ограбили продуктовый магазин. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В ведомство поступил тревожный сигнал из магазина, находящего на улице Московской. На место прибыли росгвардейцы. Охранник рассказал, что заметил, как один из молодых людей складывает товар в карманы приятеля. Далее парни попытались скрыться с награбленным. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали злоумышленников. Выяснилось, что оба ранее судимы и находятся в розыске. Одного подозревают в краже, а другой уклонился от назначенных судом обязательных работ

– Правонарушителей 2004 и 2005 годов рождения передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, – говорится в сообщении.