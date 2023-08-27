В Кирово-Чепецке пройдут Чистые Игры 2 сентября

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В субботу, 2 сентября, в Кирово-Чепецке вновь пройдут Чистые Игры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чистые игры начнутся в 10 утра. Мероприятие пройдет в зеленом массиве между Олимп-Ареной и Октябрьской площадью. Регистрация продлится до трех часов дня 1 сентября. Для того, чтобы принять участие в Чистых Играх, нужно перейти по ссылке.

Это мероприятие представляет собой командные соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории. Чистые игры являются альтернативой субботникам и позиционируются как праздник для города. Помимо соревнований, участников ждут чаепитие, призы и сувениры для победителей, музыкальное сопровождение, фотосессия всех участников, выступление партнёров мероприятия.

В Кирово-Чепецке Чистые игры проводятся с 2019 года. За это время удалось собрать в общей сложности 728 мешков отходов весом более 7,5 тонны.