В Кировской области в 10 раз выросли расходы на безопасность школ

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Кировской области в 10 раз выросли расходы на обеспечение антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2021 году на безопасность образовательных учреждений потратили 22 млн рублей, а в 2022 – около 30 млн. В 2023 году эта сумма выросла до 290 млн рублей.

Напомним, на установку систем безопасности центров социального обслуживания населения в Кировской области планируют потратить 8,5 млн рублей. В центрах социального обслуживания и домах-интернатах устанавливают видеонаблюдение и кнопки тревожной сигнализации. На этих объектах также модернизируют ограждения.