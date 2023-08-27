В Кировской области четыре компании получили деньги на хлебные фургоны

Фото: пресс-служба Минпромторга Кировской области

В 2023 году в Кировской области четыре предприятия получили субсидии на хлебные фургоны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпромторга.

Субсидия выделяется для того, чтобы обеспечить доступность товаров в Кировской области. Ее сумма составляет 6,6 млн рублей. Предприятия могут рассчитывать на 70% от стоимости купленного хлебного фургона. В этом году выплаты получили четыре компании.

– Получателями данной субсидии стали ООО «Нолинский хлеб», ООО «Радуга», ООО «Вятский север» и ООО «Богородский хлеб», – говорится в сообщении.

Эта мера поддержки позволила обеспечить доставку хлеба и хлебобулочных изделий в 30 населенных пунктов Кировской области.