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НовостиПроисшествия27 августа 2023 13:23

Избили и отобрали наушники: 21-летний кировчанин стал жертвой ограбления

В Кирове два человека избили парня и отобрали у него наушники
Алексей ЕЛАГИН
Одного из нападавших задержали

Одного из нападавших задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове два человека избили 21-летнего местного жителя и отобрали у него наушники. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства получили тревожный сигнал из бара, расположенного на улице Московской. К прибывшим на место росгвардейцам обратился кировчанин. Молодой человек рассказал, что его избили двое неизвестных. Далее злоумышленники скрылись. После драки житель Кирова заметил, что у него пропали наушники.

Сотрудники Росгвардии поймали одного из нападавших. Злоумышленника задержали в одном из дворов на улице Щорса. Подозреваемого в грабеже передали полицейским.