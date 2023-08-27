В Кирове реставрируют здание областного драматического театра

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кирове планируют реставрировать здание областного драматического театра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Провести ремонт поручил президент России Владимир Путин. Проект разрабатывает нижегородская компания «Асгард». Документацию направили в Главгосэкспертизу России для проведения проверки. Когда будет получено положительное заключение, кировское правительство направит в федеральное Министерство культуры заявку на выделение средств. Решение по этому вопросу будет принимать правительственная комиссия.

Сейчас ремонтируют фасад театра. Входную группу с колоннами планируют обновить к началу ноября. На эти цели выделили около 16 млн рублей.