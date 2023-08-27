В Кирове проходит фестиваль ландшафтного искусства «АРТ САД»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В воскресенье, 27 августа, в Кирове стартовал фестиваль ландшафтного искусства «АРТ САД». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Александр Соколов.

По его словам, мероприятие проходит в сквере у Спасского собора. Свои работы представили как опытные, так и молодые дизайнеры.

– Интересные решения и мастерски созданное настроение, – отметил Соколов

Кировский губернатор рассказал, что его удивил Северный сад. Глава региона назвал проект органичным и разумным по затратам. Северный сад создал молодой выпускник Кировского лесопромышленного колледжа Дмитрий Нифонтов.