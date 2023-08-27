Кировским охотникам заплатили 1,5 млн рублей за добычу волков

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В 2023 году в Кировской области охотникам заплатили 1,5 млн рублей за добычу волков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кировской области добыли в общей сложности 209 волков. Выплаты получили охотники из 28 муниципалитетов. На эти цели выделили 1,5 млн рублей. Всего в 2023 году в областном бюджете на выплаты за добычу таких хищников планируют потратить 3 млн рублей.

Эту меру поддержки ввели в 2022 году. Причиной для этого стало то, что дикие животные заходили в населенные пункты.