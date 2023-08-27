Кировские школьники и студенты могут бесплатно обучиться программированию

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Студентов и школьников Кировской области приглашают принять участие в проекте «Код будущего», в рамках которого они могут бесплатно обучиться программированию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пройти бесплатные курсы могут ученики 8-11 классов и студенты колледжей. Подать заявку можно на портале госуслуг. Обучать программированию будут на базе 30 крупнейших ИТ-организаций и вузов. Получить новые навыки можно как онлайн, так и на специально организованных оффлайн площадках.

– В программе обучения изучение Python, Java, C++, 1С, Lua, SQL, JavaScript и других языков программирования, – рассказали в кировском правительстве.

Учиться юные жители региона будут 144 академических часа. В состав курса входят четыре модуля по 36 академических часов каждый. Учащиеся смогут совмещать курсы с занятиями в школе или колледже. В Кировской области подали заявки более 450 человек.

Стать участником проекта «Код будущего» просто:

1. Выберите формат и курс обучения на едином портале госуслуг. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель.

2. Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придет в личный кабинет после проверки заявления.

3. Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки.

4. Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.

Подать заявление на обучение можно до 30 сентября.

Справочная информация. Проект «Код будущего» стартовал в 2022 году. За время реализации проекта обучение прошли порядка 130 тыс. ребят. Согласно планам нацпрограммы «Цифровая экономика», к концу 2030 года проект «Код будущего» позволит обучить программированию не менее 1,2 млн подростков.