В Кировской области определили лучших лесничих и лесных пожарных

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Советском районе в рамках регионального конкурса профессионального мастерства выбрали лучшего лесничего и лучшего лесного пожарного. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Конкурс прошел на базе Суводского лесхоза-техникума. Это мероприятие проводят уже больше 10 лет. Его организовывают в преддверии Дня работника лесного хозяйства. Цель конкурса – повышение престижа труда лесничих и лесных пожарных.

В рамках конкурса лесничие прошли несколько испытаний. Работники изготавливали деляночный столб, а также работали с геодезическим инструментом – буссолью. Кроме того, они прошли тестирование на знание лесного законодательства. Пожарные же показывали уровень физической подготовки. Они преодолевали препятствия и тушили условный пожар.

Всего в конкурсе приняли участие 27 работников лесной отрасли из разных районов Кировской области.

По итогам состязаний лучшим лесничим признан Андрей Абрамовский, сотрудник Пинюгского лесничества, на втором месте – Сергей Лутошкин (Орловское лесничество), на третьем – Алексей Вавилов (Даровское лесничество), – говорится в сообщении.

А лучшим лесным пожарным стал Роман Гребнев (Советская пожарно-химическая станция III типа). Он будет представлять Кировскую область на всероссийском конкурсе, который пройдёт в сентябре в Московской области. На втором месте — Павел Баюнов (парашютист-пожарный Кировского авиаотделения), на третьем — Георгий Поляков (лесовод Верхнекамской ПХС).