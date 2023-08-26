В Кировской области начался сезон охоты на водоплавающих птиц

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С 19 августа в Кировской области официально начался сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Охотникам напомнили, что при охоте на птиц запрещено пользоваться нарезным оружием. Исключением стало лишь оружие под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметра. Оно используется при охоте на рябчика, тетерева и глухаря.

Разрешение на добычу дичи в закрепленных охотничьих угодьях можно получить у соответствующих охотопользователей. Что же касается аналогичной деятельности в общедоступных угодьях, то его можно получить в районных пунктах МФЦ и через портал госуслуг. Кроме того, можно прийти по адресу: Киров, улица Володарского, 82, кабинет № 12.