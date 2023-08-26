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НовостиПроисшествия26 августа 2023 15:41

Кировчанка взяла в кредит 600 тысяч рублей и чуть не перевела их «сотруднику ФСБ»

«Сотрудник ФСБ» чуть не украл у женщины из Кирова 600 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Кировчанка взяла в кредит 600 тысяч рублей и чуть не перевела их «сотруднику ФСБ»

Кировчанка взяла в кредит 600 тысяч рублей и чуть не перевела их «сотруднику ФСБ»

Фото: Юлия Кучеренко

Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и ЦБ, чуть не украли у 54-летней жительницы Кирова 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Собеседник обратился к горожанке по имени отчеству и предупредил, что дальше ей позвонит работник Центробанка. Второй звонивший заявил, что на имя женщины кто-то оформляет кредит. Для того, чтобы этого избежать, собеседник посоветовал женщине самой оформить заем.

Под психологическим давлением злоумышленников кировчанка прибыла в банк и оформила кредит на 600 тысяч рублей. Далее ей сказали поехать в ТЦ и перевести деньги на безопасный счет. Однако тогда женщина заподозрила неладное. Горожанка не стала переводить деньги. Вместо этого она прервала разговор и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.