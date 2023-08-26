Ушла из дома и не вернулась: в Уржумском районе ищут пропавшую 68-летнюю женщину

Фото: «Лиза Алерт»

В Уржумском районе ищут пропавшую Тарасенко (Зеленцову) Анну Егоровну 1954 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

68-летняя женщина – жительница деревни Манкинерь. Она пропала в пятницу, 25 августа. В тот день Тарасенко ушла из дома и не вернулась. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей - 153 сантиметра, она плотного телосложения с темными волосами и серо-голубыми глазами. Женщина была одета в синюю кофту с узорами и капюшоном, а также светло-синие кроссовки на белой подошве.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении жительницы Кировской области, просят звонить по телефонам: 8 (912) 333-41-90, 8 (800) 700-54-52 или 112.