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НовостиОбщество26 августа 2023 8:34

В Кировской области Комитет семей воинов Отечества помог тысячам людей

Туда поступило более 3 тысяч обращений
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Кирова

Фото: пресс-служба администрации Кирова

Комитет семей воинов Отечества оказал помощь тысячам жителей Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Комитет семей воинов Отечества создавали жены военнослужащих. Организация подписала соглашение с региональным отделением «Союза женщин России». Комитету предоставили возможность работать на площадке этой организации. В организацию за время ее работы поступило уже более 3 тысяч обращений.

– Ни одно обращение не остается без внимания, по каждому проводится работа, – говорится в сообщении.