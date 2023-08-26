В Кировской области Комитет семей воинов Отечества помог тысячам людей

Фото: пресс-служба администрации Кирова

Комитет семей воинов Отечества оказал помощь тысячам жителей Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Комитет семей воинов Отечества создавали жены военнослужащих. Организация подписала соглашение с региональным отделением «Союза женщин России». Комитету предоставили возможность работать на площадке этой организации. В организацию за время ее работы поступило уже более 3 тысяч обращений.

– Ни одно обращение не остается без внимания, по каждому проводится работа, – говорится в сообщении.