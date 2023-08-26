Улицу Екатерининскую в Слободском отремонтируют до 30 октября

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Слободском ремонтируют улицу Екатерининскую, работы планируют завершить до 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Работы выполнят на грунтовом участке от улицы Энгельса до улицы Грина. Там планируют уложить асфальт. Улица Екатерининская три года подряд занимала первую строчку в списке дорог, выбранных горожанами для ремонта.

– Спросил у прошлого состава министерства транспорта, как можно его сделать, мне была названа сумма, которая вызвала у меня шок – больше 200 млн рублей, – отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Однако, по словам главы региона, выяснилось, что работы можно выполнить в несколько раз дешевле. Был заключен контракт, однако его пришлось расторгнуть. Причиной стало резкое подорожание цемента. Из-за этого потребовалось изменить технологию. Подрядчик выполнил часть работ, а остальное сделал за свой счет. На сегодняшний день удалось проложить коммуникации. В сентябре к работам приступит новый подрядчик. В связи с подорожанием стройматериалов будут выделены дополнительные средства. Планируется, что все необходимые работы завершат до 30 октября.