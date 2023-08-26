Каждый год в школы Кировской области приходят 200 молодых учителей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Ежегодно на работу в школы Кировской области приходят около 200 молодых педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В школах Кировской области работают более 9 тысяч учителей. Почти половина педагогов – люди в возрасте от 35 до 54 лет. Каждый год на работу в образовательные учреждения приходят около 200 молодых учителей. Однако Кировская область нуждается в большем количестве молодых специалистов.

В регионе утвердили региональную программу на 2023-2025 годы, посвященную Году педагога и наставника. В школах создали профильные психолого-педагогические классы. В прошлом учебном году в 17 таких классах учились более 400 детей. В этом году количество педагогических классов увеличили до 24, а в 2024 году собираются создать как минимум 41.

За последние четыре года прием по педагогическим специальностям в образовательных учреждениях увеличился на 275 мест – практически в 1,5 раза. В 2023 году количество достигло 925 мест. Рост по программам высшего образования педагогического профиля с 2020 года составил 26%.