За неделю от укусов клещей в Кировской области пострадали 23 ребенка

Риск нападения клещей и заболевания инфекциями сохраняется. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области с 14 по 20 августа 121 человек пострадал от укусов клещей. Среди обратившихся в медорганизации - 23 ребенка. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю также зафиксировали два случая заболевания клещевым энцефалитом. Боррелиозом заболели девять человек.

Кировчан предупреждают, что риск нападения клещей и заболевания инфекциями сохраняется. Поэтому жителей просят быть аккуратными при отдыхе на природе.

Напомним, что в Кировскую область привезли первую партию вакцины от гриппа для взрослого населения и детей.