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НовостиОбщество25 августа 2023 18:17

За неделю от укусов клещей в Кировской области пострадали 23 ребенка

Кировчан по-прежнему просят быть осторожными при отдыхе на природе
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Риск нападения клещей и заболевания инфекциями сохраняется.

Риск нападения клещей и заболевания инфекциями сохраняется.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области с 14 по 20 августа 121 человек пострадал от укусов клещей. Среди обратившихся в медорганизации - 23 ребенка. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю также зафиксировали два случая заболевания клещевым энцефалитом. Боррелиозом заболели девять человек.

Кировчан предупреждают, что риск нападения клещей и заболевания инфекциями сохраняется. Поэтому жителей просят быть аккуратными при отдыхе на природе.

Напомним, что в Кировскую область привезли первую партию вакцины от гриппа для взрослого населения и детей.