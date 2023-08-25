По всему парку проведут видеонаблюдение и аудио-оповещение. Фото: kirovreg.ru

В Слободском на берегу реки спустя сто лет вновь появятся смотровые площадки. Работы пройдут в рамках благоустройства городского парка в 2024 году.

В правительстве Кировской области отметили, что Слободской стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, в парке отремонтируют памятники, обустроят входную группу и пешеходные дорожки.

Кроме того, на территории установят летнюю танцевальную площадку, обустроят скейт-парк и веревочный парк. Появятся также 4 нестационарных торговых объекта.