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НовостиОбщество25 августа 2023 18:03

В Слободском на берегу реки спустя сто лет вновь появятся смотровые площадки

Работы по благоустройству городского парка пройдут в следующем году
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
По всему парку проведут видеонаблюдение и аудио-оповещение. Фото: kirovreg.ru

По всему парку проведут видеонаблюдение и аудио-оповещение. Фото: kirovreg.ru

В Слободском на берегу реки спустя сто лет вновь появятся смотровые площадки. Работы пройдут в рамках благоустройства городского парка в 2024 году.

В правительстве Кировской области отметили, что Слободской стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, в парке отремонтируют памятники, обустроят входную группу и пешеходные дорожки.

Кроме того, на территории установят летнюю танцевальную площадку, обустроят скейт-парк и веревочный парк. Появятся также 4 нестационарных торговых объекта.