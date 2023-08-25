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НовостиОбщество25 августа 2023 15:40

В Кировской области 62 тысячи учеников начальной школы получат бесплатное горячее питание

Контролировать качество блюд продолжит родительский комитет
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В регионе действует телефон горячей линии по вопросам школьного питания.

В регионе действует телефон горячей линии по вопросам школьного питания.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В новом учебном году учеников начальной школы обеспечат горячим питанием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, в Кировской области горячие блюда смогут получать более 62 тысяч детей. Контролировать качество питания продолжат родители.

Кировчанам также напомнили, что в регионе действует телефон горячей линии по вопросам школьного питания. Задать вопросы можно, позвонив по номеру: (8332) 27-27-34, доб. 3424.