Полумарафон Вятские холмы 2023: как будет ходить общественный транспорт в Кирове 27 августа

Пассажиров просят заранее изучить измененные схемы маршрутов. Фото: киров.рф

В воскресенье, 27 августа, в Кирове изменятся маршруты общественного транспорта. В городской администрации отметили, что такие меры связаны с проведением полумарафона «Вятские холмы».

С 09.00 до 14.30 будут перекрыты 15 участков улиц. В том числе, часть дистанций пройдет через Октябрьский проспект. В связи с этим пассажиров просят быть внимательными и заранее изучить измененные схемы маршрутов автобусов.

Маршруты изменятся в связи с проведением полумарафона «Вятские холмы». Фото: киров.рф

Что касается троллейбусов, то маршрут №3 во время проведения полумарафона курсировать не будет. Маршрут №8 изменится следующим образом: от остановки «Улица Московская» по проспекту Строителей - Воровского - Ленина - Профсоюзная - Карла Маркса - Октябрьский проспект до площади Лепсе.