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НовостиОбщество25 августа 2023 9:41

В кировском драмтеатре сняли люстру, смонтированную более 80 лет назад

В кировском драмтеатре сняли 84-летнюю люстру
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Люстру смонтировали еще в 1939 году при строительстве здания. Фото: vk.com/cultura43

Люстру смонтировали еще в 1939 году при строительстве здания. Фото: vk.com/cultura43

В кировском драмтеатре 24 июля сняли 84-летнюю люстру. Как пояснили в министерстве культуры Кировской области, технические службы планируют провести профилактические работы для безопасности артистов и зрителей.

В драмтеатре отмечают, что люстру смонтировали еще в 1939 году при строительстве здания. Изготовили прибор мастера московского «Метростроя».

Напомним, что в ротондах Александровского сада нашли еще больше повреждений: сроки сдачи сдвигаются на ноябрь.