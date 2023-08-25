В кировском драмтеатре сняли люстру, смонтированную более 80 лет назад

Люстру смонтировали еще в 1939 году при строительстве здания. Фото: vk.com/cultura43

В кировском драмтеатре 24 июля сняли 84-летнюю люстру. Как пояснили в министерстве культуры Кировской области, технические службы планируют провести профилактические работы для безопасности артистов и зрителей.

В драмтеатре отмечают, что люстру смонтировали еще в 1939 году при строительстве здания. Изготовили прибор мастера московского «Метростроя».

Напомним, что в ротондах Александровского сада нашли еще больше повреждений: сроки сдачи сдвигаются на ноябрь.