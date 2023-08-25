Водителей предупредили о «сплошных проверках» 25, 26 и 27 августа

Сотрудники полиции будут дежурить в Кирове и районах области. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в течение трех дней пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. Как отметили в региональной Госавтоинспекции, рейды пройдут 25, 26 и 27 августа.

Сотрудники полиции будут дежурить в Кирове и районах области. Водителей предупреждают, что все патрульные автомобили оборудованы видеорегистраторами. Кроме того, в проверках примут участие активисты, представители народных дружин и организации «Ночной Патруль».

За управление транспортом в состоянии опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, что стало известно, в каких районах чаще всего происходят ДТП с дикими животными.