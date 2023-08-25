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НовостиПроисшествия25 августа 2023 8:42

Отбросило на соседний автомобиль: в ДТП пострадала 18-летняя девушка

В Кирове 18-летнюю девушку отбросило на соседний автомобиль в ДТП
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Девушка получила травмы, степень их тяжести не уточняется. Фото: vk.com/gibdd43

Девушка получила травмы, степень их тяжести не уточняется. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 24 августа, в Кирове произошло ДТП с пострадавшей. На улице Некрасова сбили 18-летнюю девушку.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП зафиксировали в 10.40 у дома №17. За рулем автомобиля «Рено Каптюр» находилась 46-летняя женщина.

В ведомстве уточнили, что от удара пешехода отбросило на соседний автомобиль «Шевроле». Девушка получила травмы, степень их тяжести не уточняется.

Напомним, что в Кировской области водитель вылетел с трассы и врезался в опору ЛЭП.