Кировчанин Максим Кузнецов - в финале чемпионата России по боксу

Решающий поединок покажут по ТВ. Фото: минспорта и туризма КО

Кировчанин Максим Кузнецов вышел в финал чемпионата России по боксу, - сообщают в вятском министерстве спорта и туризма.

Парень уже прошел нескольких непростых соперников из разных регионов. В полуфинале встретился с Хожиак-баром Мамаюсуловым из Башкортостана. Раздельным решением победу присудили не нашему спортсмену, на что был подан протест. И этот протест был удовлетворен, поэтому Максим - финалист.

Итоговые поединки в разных весовых категориях состоятся 25-26 августа, их покажут «Матч ТВ» и Матч! Боец».

Кировчанин уже не раз побеждал и становился призером престижных турниров, включая международные.