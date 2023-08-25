Чепчанам продавали нечто похожее на говяжьи легкие и куриные шеи

Товар надо будет передать на уничтожение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в контролирующие органы позвонил чепчанин: сообщил, что в продуктовом магазине в деревне Ключи торгуют продуктами без маркировки.

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю направило экспертов в этот магазин. И действительно, в холодильном ларе лежали субпродукты без маркировки, просто раскиданные по пакетами. «По виду» это были говяжьи легкие и куриные шеи.

Но сведений и документов в системе «Меркурий» не было. Поэтому владелец должен снять субпродукты с оборота и направить на уничтожение.

Управление также объявило предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения закона.