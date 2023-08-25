Власти оценивают готовность Кировской области к зиме в 80%

Котики, вероятно, не замерзнут нынешней зимой Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В правительстве Кировской области рассказали о темпах подготовки к отопительному сезону.

Напомним, что известно на сегодня:

- четверть домов Кирова и почти треть домов Чепецка не подготовили в срок;

- 148 ресурсоснабжающих организаций получили паспорта готовности к отопительному сезону, остальные 136 - нет;

- не менее чем в 90 домах Кирова по 2 недели и более нет горячей воды - подрядчики «Т Плюса» копают, латают, меняют и не спешат закапывать обратно.

И при этом власти почему-то оценивают степень готовности жилого фонда в 80% (по Кирову она даже выше).

Остаются проблемные «управляйки» - кировские «Вершина», «ЖКХ г. Кирова», «УК План» и «УК «Монолит», а также мурашинский «Актум».