На «ФормART» в Киров приехали художники из 14 регионов

Жюри уже выбрало лучшие эскизы. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открыли финал фестиваля уличного искусства ПФО «ФормART». На нем представлены все 14 регионов округа, - сообщают в правительстве Кировской области.

Одни из главных тем нынешнего фестиваля - предстоящее 650-летие Кирова и год педагога и наставника в России. Одна из работ - арт «Знание - космос» Арсения Кифоренко, появившийся на фасаде 14-й школы.

Финал пройдет в пятницу, 25 августа. Увидеть трансляцию можно будет в 18.20 на сайте фестиваля. Граффити уже оценило экспертное жюри.

Призовой фонд - 450 тысяч рублей. Их поделят в виде грантов для победителя и двух призеров. А лучшие в спецноминации «Киров 650» смогут нанести свои эскизы на здания в городе.