Ушел в лес и не вернулся: продолжаются поиски без вести пропавшего жителя Кировской области

Кировчан просят присоединиться к поискам мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирово-Чепецком районе продолжаются поиски пропавшего мужчины. Роман Букачук ушел в лес 21 августа и не вернулся.

Как сообщили активисты отряда «Лиза Алерт», мужчина проживал в селе Бурмакино. Возраст Романа Михайловича - 84 года. Сейчас волонтеры готовятся к очередному выезду на поиски пенсионера.

Уточняется, что пропавший был в серых брюках, коричневой кожаной куртке, черных сапогах и серой шапке. Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по номеру: 8(800)700-54-52.