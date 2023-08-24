Пункты приема покрышек на утилизацию могут открыть в Кировской области

А пока в лесах и пригородах множатся незаконные свалки. Фото: администрация Кирова

В Кировской области есть далеко не одна свалка автопокрышек. Возможно, основная причина - недешевая утилизация покрышек.

Увы, эти предметы - серьезные загрязнители. Они опасны для здоровья человека и экологии. Даже фигуры во дворах, вырезанные из покрышек, запрещены новыми законами.

Автопокрышки - это не бытовой мусор, «Куприт» их не собирает и не вывозит. При этом сами производители изначально вносят утилизационный сбор за переработку покрышек. И там, где процесс налажен, покрышки на переработку берут бесплатно.

По словам и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимура Абашева, регион может подключиться к системе РОП - расширенной ответственности производителя. Конечная ее точка - утилизация каждой покрышки и любой другой продукции. Цель - везти как можно меньше отходов на свалки и усилить вторичную переработку. В Кировской области есть завод по переработке резины, и его руководитель согласен войти в систему РОП.

Заявка в федеральные ведомства уже направлены. Если их одобрят, то предприятия смогут по РОП бесплатно утилизировать покрышки, не нарушая закон. А власти - открыть пункты приема автопокрышек.