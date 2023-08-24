Кировчанок наградили за развитие наставничества и женского движения

Награждением открыли форум, посвященный семье и детству. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открыли форум «Безопасность детства. Ответственное родительство». Чиновники, общественники и эксперты говорят о соцподдержке семей, психологической и педагогической помощи, турурунь.

На пленарном заседании первые лица региона вручили награды активным представительницам Союза женщин России:

- медсестре Екатерине Емшановой - памятную медаль имени Валентины Гризодубовой за наставничество и патриотическое воспитание молодежи;

- директору одного из департаментов ВГАТУ Ларисе Бересневой - памятную медаль Союза женщин России;

- замдиректора краеведческого музея Надежде Осколковой - памятную медаль «Дочерям Отчизны» за вклад в развитие женского движения.

Форум продолжится секциями по безопасности детей и их воспитанию.